İzmir ve Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir ve Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 64 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 64 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Dikili ve Kuşadası açıklarında lastik botlarda sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine ilgili bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Dikili'de 36, Kuşadası ilçesinde de 28 olmak üzere 64 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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