İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik unsurları, İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik unsurları, İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 55 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan görevlileri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki yardım isteyen 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Gazeteler Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:25:30. #1.12#