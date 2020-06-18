İzmir ve Antalya'da "tefecilik" operasyonu: 4 gözaltı İzmir ve Antalya'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve Antalya'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Urla ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Kaynak: AA