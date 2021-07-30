İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 200 bin civarında yabancının yaşadığını bildirdi Açıklaması
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 200 bin civarında yabancının yaşadığını bildirdi Açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 200 bin civarında yabancının yaşadığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde yaklaşık 200 bin yabancının yaşadığını belirterek, "Yabancıların İzmir'deki genel asayiş ve huzuru bozmayan duruşlarından da İzmirlilerin yabancılara yaklaşımlarından da çok memnunuz." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde yaklaşık 200 bin yabancının yaşadığını belirterek, "Yabancıların İzmir'deki genel asayiş ve huzuru bozmayan duruşlarından da İzmirlilerin yabancılara yaklaşımlarından da çok memnunuz." dedi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Göç Kurulu, Vali Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Köşger, farklı illerde çıkan orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı diledi.

Orman yangınlarıyla ilgili İzmir'de gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Köşger, "Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, emniyet, kaymakamlıklar ve belediyeler üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirerek bu dönemin sıkıntı yaşanmadan atlatılması için gayretle çalışıyor." ifadesini kullandı.

Köşger, İzmir'de ikamet eden 50 bin civarında yabancının yanı sıra 148 bin Suriyelinin bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"İlimizde geçici ve uluslararası koruma ile ikamet izni olan yabancıların nüfusumuza oranı yüzde 3,38'dir. Bu şahısların suça karışma oranı ise yüzde 1,2'dir. Yabancıların İzmir'deki genel asayiş ve huzuru bozmayan duruşlarından da İzmirlilerin yabancılara yaklaşımlarından da çok memnunuz. Bunu her yerde iftiharla söylüyorum. Biz büyük bir millet olarak sürekli mazlumun, mağdurun yanında olan, etrafımızdaki coğrafyada sıkıntı yaşayan tüm mazlum milletlere kucak açmış bir milletiz."

Köşger, zaman zaman yabancılara karşı ırkçı söylemlerde bulunulduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerine döndüklerinde birer dost olarak ülkemize şükran duyacak insanların kalbini kırıyoruz veya kendimize düşman hale getirebiliyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Ülkemizle ilgili, İzmir'imizle ilgili birer gönül elçisi olmalarını sağlayarak göndermemiz mümkün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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