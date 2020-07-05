İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçelerdeki projeleri inceledi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bergama, Foça ve Dikili'de İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yürüttüğü projeleri inceledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bergama, Foça ve Dikili'de İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yürüttüğü projeleri inceledi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Köşger ilk olarak Foça'da Eski Foça Öğretmen Evi olarak bilinen ve restorasyonu tamamlandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet veren binayı inceledi.

Daha sonra Fransız Tatil Köyü ve Foça Pollen Tatil Köyü'ne giden Vali Köşger'e Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de eşlik etti.

Bergama ilçesinde kaymakam Mahmut Kaşıkçı'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Köşger, restorasyonu yapılacak Eski Hükümet Konağı ve Ulu Cami'nin yanı sıra Hacı Hekim Camisi ve "Antik Selinos Su Kanalı Projesi" alanı, Parşömen Müzesi restorasyon alanı ile Tarihi Üç Kemer Köprüsünde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Tarihi Arasta Çarşısı'nda Bergama'lılarla bir araya gelen Vali Köşger, vatandaşlarla oturup çay içti.

Vali Köşger, son olarak Dikili ilçesinde hayata geçirilecek Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA