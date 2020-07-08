İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, EÜ'yü ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi iken İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, kendisini daha önce makamında ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi iken İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, kendisini daha önce makamında ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Ege Üniversitesi üst yönetimi ve senato üyeleri, Rektör Budak öncülüğünde yaptıkları sunumda üniversitenin bilimsel ve akademik çalışmaları başta olmak üzere tüm hizmet, proje ve faaliyetler hakkında Vali Köşger'i bilgilendirdi.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, "Güzel karşılamanız ve tüm senato üyelerimizin katıldığı sunum için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesinde yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılması noktasına gerekli alt yapı oluşturulmuş. Çok güzel işlere imza atılmış. 'Huzurlu Üniversite, Mutlu Çalışanlar' sloganı rakamlara da yansımış. 11 bin çalışan ve 60 bin öğrenciyi bir arada huzur içinde belli bir hedefe doğru odaklayıp onlarla birlikte başarı yakalamak takdire şayan. Üniversiteler; bilimsel çalışmalar, yeni icatlar, yeni keşifler, yeni ufuklar ile ülkemize ivme kazandırması gereken kurumlardır. Kendilerine emanet edilen öğrencileri, başladıkları noktadan daha iyi bir noktaya taşımaları beklenir. Bunun, Ege Üniversitesinde fazlasıyla sağlandığını anlıyoruz. Buradaki birliği, beraberliği ve kenetlenmeyi hissediyoruz. Bu akademik habitatı oluşturduğu için Rektörümüzü tebrik etmek istiyorum. Ülkemizin birliği, dirliği, daha kalkınması, daha güzel yerlere gelmesi noktasında yaptığınız çalışmalarla hedefe yürürken bizlerin de manevi desteğimizi hissetmenizi rica ediyorum" dedi.

Vali Köşger'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak ise, "Valimizi üniversitemizde ağırlayarak tüm çalışmalarımız ve gelecek planlarımız hakkında bilgilendirdik. Kendisi de bizlere olan desteğini gösterdiler. Devletimizin tüm kurumları ile koordineli bir şekilde çalışarak Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA