İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger EÜ'yü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger EÜ'yü ziyaret etti

Vali Köşger, "Ege Üniversitesi'ndeki birliği, beraberliği ve kenetlenmeyi hissettik"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger EÜ'yü ziyaret etti
08.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi iken İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, kendisini daha önce makamında ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Ege Üniversitesi üst yönetimi ve senato üyeleri, Rektör Budak öncülüğünde yaptıkları sunumda üniversitenin bilimsel ve akademik çalışmaları başta olmak üzere tüm hizmet, proje ve faaliyetler hakkında Vali Köşger'i bilgilendirdiler.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, "Güzel karşılamanız ve tüm senato üyelerimizin katıldığı sunum için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesinde yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılması noktasına gerekli alt yapı oluşturulmuş. Çok güzel işlere imza atılmış. 'Huzurlu Üniversite, Mutlu Çalışanlar' sloganı rakamlara da yansımış. 11 bin çalışan ve 60 bin öğrenciyi bir arada huzur içinde belli bir hedefe doğru odaklayıp onlarla birlikte başarı yakalamak takdire şayan. Üniversiteler; bilimsel çalışmalar, yeni icatlar, yeni keşifler, yeni ufuklar ile ülkemize ivme kazandırması gereken kurumlardır. Kendilerine emanet edilen öğrencileri, başladıkları noktadan daha iyi bir noktaya taşımaları beklenir. Bunun, Ege Üniversitesinde fazlasıyla sağlandığını anlıyoruz. Buradaki birliği, beraberliği ve kenetlenmeyi hissediyoruz. Bu akademik habitatı oluşturduğu için Sayın Rektörümüzü tebrik etmek istiyorum. Ülkemizin birliği, dirliği, daha kalkınması, daha güzel yerlere gelmesi noktasında yaptığınız çalışmalarla hedefe yürürken bizlerin de manevi desteğimizi hissetmenizi rica ediyorum" dedi.

Vali Köşger'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak ise, "Sayın Valimizi üniversitemizde ağırlayarak tüm çalışmalarımız ve gelecek planlarımız hakkında bilgilendirdik. Kendisi de bizlere olan desteğini gösterdiler. Devletimizin tüm kurumları ile koordineli bir şekilde çalışarak Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar Politika
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı Güncel
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Danla Bilic'ten 'Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?' sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Seda Sayan Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Yangın Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger EÜ'yü ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 09:44:08. #1.14#
title