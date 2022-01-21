İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi

İZMİR (DHA) - İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin temel sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu belirtti. Kentte gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Köşger, 2021 yılında 25 bin 783narkotik operasyonu düzenlendiğini belirterek, "30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1.575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 26 ton 160 kilogram kimyasal, 2 ton 646 kilogram esrar, 121 bin 892 gram metamfetamin, 72 kilogram 761 gram bonsai ve sentetik madde, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 adet sentetik ecza, 52 bin 885 adet ecstasy ele geçirilmiştir" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu madde kaçakçılığı, organize suçlar, kaçakçılık, mali ve siber suçlar, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri hakkında bilgi almak için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimleri temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Atıl Bayram, İl Jandarma Komutanlığı'nın, İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Umut Doğançay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bilgilendirmelerin ardından değerlendirmede bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün yaptığımız toplantının esas odağı narkotik. İzmir'in tespit ettiğimiz temel sıkıntılarından birisi maalesef uyuşturucu. Uyuşturucu şehrimizde yaygın biçimde kullanılıyor. 2021 yılı içerisinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik tarafından yürütülen 25 bin 783 operasyondan 30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 26 ton 160 kilogram kimyasal, 2 ton 646 kilogram esrar, 121 bin 892 gram metamfetamin, 72 kilogram 761 gram bonzai ve sentetik madde, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 adet sentetik ecza, 52 bin 885 adet ecstasy ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Öte yandan toplantıda hasar gören emniyet binasına ilişkin açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "30 Ekim depreminin ardından İzmir'in bina envanterinin çürük olduğunu gördük. Kamu binalarının birçoğu da hasar gördü. Konak ilçesine adını veren Hükümet Konağı'nın ardındaki yapılar da bu depremde hasar gördü. Valilik ek hizmet binasını boşalttık. Emniyet binası da hasar gördü. O günden bugüne emniyet binası için bir arayış içindeyiz. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bizim binayı boşalttıktan sonra kullandığımız bir yer. Biz boşalttıktan sonra emniyetin bina arayışı sürecinde bu bina gündeme geldi. Bir müzakereye konu oldu. Emniyet için daha uygun bir bina bulduğumuz takdirde oraya taşımak niyetindeyiz ancak bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Orası bir kültür merkezidir. İsmi değişmeyecek. Şayet oraya taşınırsa faaliyetler devam edecek. Binada herhangi bir tadilat yapılmayacak. Emniyetin birkaç gün önce duyurduğu üzere, yeni binası süratle yapılacak. Emniyet hizmetleri tek bir kompleks içinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.