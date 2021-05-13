Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı
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Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı

Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolasıyla 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolasıyla 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolasıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan geçici barınma merkezindeki depremzedelerle bir araya geldi. İlk olarak çocuklarla bayramlaşan Vali Köşger, çocuklara bayram harçlığı da verdi. Köşger, depremzedelerle sohbet etti, ailelere hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Köşger, depremzedelerle bayramlaştıklarını aynı zamanda onların sorunlarını da dinlediklerini söyledi. Vatandaşların genel anlamda hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Köşger, "Devletimiz bütün imkanları seferber etti. Bütün vatandaşlarımızın afet sonrasında hayatlarını en kısa sürede daha iyi hale getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada 298 ailemiz var. Onların hayat standartlarını yükseltebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Rezerv alanlarındaki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Köşger, "Proje alanındaki bazı binalar ağustos ayına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelip daireleri teslim edeceklerini ifade etmişti" diye konuştu. - İZMİR

Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı
Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı
Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı
Vali Köşger, depremzedelerle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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