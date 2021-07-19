İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJ

"Kahraman ordumuzun 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızla birlikte kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

"Kahraman ordumuzun 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızla birlikte kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklar ve zulümler sonlandırılmış, Kıbrıs Türk'ü özgürlüğüne kavuşturulmuş, can güvenliği sağlanmış, geleceği ve egemenliği teminat altına alınarak barışı, istikrarı ve huzuru sağlanmıştır.

Barış harekatıyla aynı zamanda Kıbrıs Türk'ünün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kast edildiğinde nelerin göze alınabileceği de tüm dünyaya gösterilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının tüm imkansızlıklara, yaşanan acı ve kayıplara rağmen istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadele gösterdiği irade her türlü takdirin üzerindedir.

Ancak, varlıklarını korumak için verdikleri mücadele nedeniyle Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz maalesef uzun zamandır hak etmedikleri ve hiçbir yasal ve meşru dayanağı olmayan bir ambargo ve izolasyona mahküm edilmektedirler.

Kıbrıs Türklerinin her alanda maruz kaldıkları bu kısıtlamaların uluslararası toplum tarafından ortadan kaldırılması hepimizin ortak arzusu ve Türk dış politikasının da temel önceliklerindendir.

Tüm Türk halkı gibi İzmirlilerin de her zaman ve her konuda tarihi, sosyolojik, etnik köken, din gibi birçok anlamda bizimle bir olan Kıbrıs Türk'ünün yanında olduklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

En zor zamanlarında bile dünyaya sebat, sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren Türk milleti, bu hususta da karşılaştığı zorlukları ve önüne çıkabilecek engelleri geçmişte olduğu gibi yine aynı güçle aşacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk'ünün istiklaline, istikbaline ve varlığına yönelik girişimleri ilelebet bertaraf eden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı uğruna mücadele eden özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, ebediyete irtihal eden dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum.

Kıbrıs Türk Halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi

Kaynak: Habermetre