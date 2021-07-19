İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in Kurban Bayramı Mesajı (2021)
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İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in Kurban Bayramı Mesajı (2021)

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in Kurban Bayramı Mesajı (2021)
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"Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, sosyal hayatın en güzel ve en anlamlı günlerinden birini; Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.

"Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, sosyal hayatın en güzel ve en anlamlı günlerinden birini; Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.

İnancımızın bize bahşettiği güzelliklerden biri de hiç şüphesiz ki; dini bayramlarımızdır. Dini bayramlarımız; manevi iklimleriyle bizleri saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran müstesna günlerdir. Bu müstesna günler sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımız gibi insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirerek yardımlaşma ve dayanışma başta olmak üzere manevi hasletlerimizi en üst seviyede yaşamamızı sağlamaktadır.

Bu müstesna günlerden biri de idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'dır. Bayramı amacına ve ruhuna uygun değerlendirmemiz; özellikle ömürlerinin büyük bölümünü bizlere, toplumumuza ve ülkemize hizmet etmeye adamış en değerli varlıklarımız olan büyüklerimize, kimsesizlere, muhtaçlara ve dezavantajlı konumda olan insanlara bayram sevincini yaşatmamız; sevincimizi onlarla büyütmemiz bayramımızı daha da anlamlandıracaktır. Ancak bunları yaparken koronavirüs salgınının devam ettiğini asla unutmayarak, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına, tüm tedbirlere azami derecede riayet etmemiz gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; bayramın dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, tüm insanlığın özlemini çektiği huzurun ve mutluluğun egemen olduğu; savaşın, terörün, çatışmaların ve tüm acıların geride kaldığı daha yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum.

Yolculuk yapacak ya da trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına özenle uymalarını; kurban ibadetini ifa edecek vatandaşlarımızın da kurbanlıklara eziyet ettirmeden ve çevre temizliği hususunda gerekli tedbirleri alarak kesim yapmalarını rica ediyorum.

Aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer İzmirli hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi

Kaynak: Habermetre

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