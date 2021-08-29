İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI (2021)
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İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI (2021)

İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI (2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

"Aziz milletimizin ve onun bağrından çıkmış şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü, milletçe bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

"Aziz milletimizin ve onun bağrından çıkmış şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü, milletçe bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ecdadımızın bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek vermiş olduğu destansı bir mücadelenin taçlandırılışı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı tebrik ediyorum.

30 Ağustos Zaferi gibi bir gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan, ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını ve modernleşmesini sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum.

Bilindiği gibi zaferler, dünyanın kadim milletlerinden biri olan Türk milletinin bu şanlı varoluşunun temel dinamiğini oluşturmaktadırlar. Bu zaferlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'dir.

Milletimizin maküs kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir.

Bu zafer aynı zamanda Türk milletinin daima güçlü ve kadim bir millet olarak tarih sahnesinde var olacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu kalacağının dünyaya bariz bir mesajıdır.

30 Ağustos Zaferi gibi büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağıdır.

Türk milleti bu ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Aziz milletimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımız istiklalimizin timsali olarak ilelebet göklerde dalgalanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve onun saygıdeğer mensubu olan İzmirli hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla büyüterek bugünlere getiren devlet büyüklerimize ve ülkemizin güzide insanlarına saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi

Kaynak: Habermetre

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İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI (2021) - Haberler
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