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İzmir Valisi'nden omicron varyantıyla ilgili açıklama

İzmir Valisi'nden omicron varyantıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye'deki 6 omicron varyantı vakasının 5'inin İzmir'de olmasına ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, 2 hastanın virüsü kaptığının farkına bile varmadığını belirtti.

Türkiye'deki 6 omicron varyantı vakasının 5'inin İzmir'de olmasına ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, 2 hastanın virüsü kaptığının farkına bile varmadığını belirtti.

Güney Afrika'dan yayılan ve kısa sürede Avrupa'da görülen omicron varyantı Türkiye'de de görülmüş, konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde 6 omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" açıklamasında bulunmuştu. 6 omicron varyantı vakasının 5'inin İzmir'de olmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "5 omicron vakası İzmir'de görüldü. Buradan gönderdiğimiz örnekler Ankara'da tahlil edildi ve orada tespit edildi. Türkiye'deki 6 vakanın 5'i İzmir'de. 5 hastanın durumu iyi. Çok hafif atlatmışlar. Hatta 2'sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda" diye konuştu. - İZMİR

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