İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum 1 ay öncesine göre kötü
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İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum 1 ay öncesine göre kötü

İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum 1 ay öncesine göre kötüİZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle esnafı gezerek, koronavirüs denetimi yaptı.

11.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:38

İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum 1 ay öncesine göre kötü

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle esnafı gezerek, koronavirüs denetimi yaptı. Köşger, "Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile beraber Konak ilçesine bağlı Karataş semtindeki esnafı gezerek, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Esnafa kuralları hatırlatan ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar dışında alınan özel önlemleri soran Vali Köşger, bundan sonra denetimlerin daha da sıklaşacağını belirterek, tedbirlerden taviz verilmemesini istedi. Esnafa işlerin ne durumda olduğunu ve problemlerinin olup olmadığını soran Köşger, bir iş yerinden de tulum peyniri aldı.

'İSTATİSTİKLER DAHA KÖTÜYE GİDİYOR'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, koronavirüse karşı henüz aşı geliştirilemediğini hatırlatıp, "Bunu önlemenin tek yolu, 3-4 kurala riayet etmektir. Bunlar; maske, mesafe, hijyen kuralları, bir işletmenin kapasitesi üzerinde kimseyi almaması ve takdim ettikleri ürünleri hijyen kuralları içinde sunmasıdır. Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de bir artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar, istatistikler daha kötüye gidiyor. Bu aşamada durumu sıkı kontrol etmez ve kurallara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski ortaya çıkabilir ve daha ağır yaptırımlar gerekebilir. Bu denetimleri yapmamız lazım ki farkındalık oluşsun. Vatandaşlarımızın da bu kurallara riayet etmesi gerekir. Çok hızlı normalize olmaya başladı her şey. Halbuki yeni normal, diye bir şey söylendi ve buna uymamız lazım. Evet, hayatımızı devam ettireceğiz, gündelik hayatımızı yaşayacağız, ekonomi çalışacak, çarklar dönecek, insanlar işine gücüne gidecek hatta insanlar plajına, sporuna da gidecek ancak bunları yeni normaldeki kurallara riayet ederek yapacaklar" dedi.

İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum 1 ay öncesine göre kötü

Kaynak: DHA

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