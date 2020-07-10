İzmir Valisi Köşger, yargı mensuplarını ziyaret etti İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yargı mensuplarını ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yargı mensuplarını ziyaret etti.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Adliyesi Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Komisyon Başkanı İdris Kizir ve İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan ile bir araya geldi.

Ziyaretlerinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Köşger'e yargı mensupları tarafından çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

Kaynak: AA