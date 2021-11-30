Vali Köşger: "Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" - Haberler
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Vali Köşger: "Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmir'in Urla ilçesi açıklarındaki deprem nedeniyle açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" dedi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarındaki deprem nedeniyle açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" dedi.

Urla ilçesi açıklarında saat 07.00 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 3,97 kilometre bir derinlikte oluştu. Deprem, İzmir ve bölgesinde paniğe neden oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Köşger, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" dedi. - İZMİR

Vali Köşger: Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir

Vali Köşger: Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir

Vali Köşger: Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir

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