İzmir Valisi Köşger: "Tarihi eser kaçakçılığı konusunda Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük...
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İzmir Valisi Köşger: "Tarihi eser kaçakçılığı konusunda Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük...

İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

14.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:15

İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük yakalaması olduğu belirtilen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli'deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.

Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.

Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait "elektron" adı verilen 6 sikkenin oldukça değerli olduğunu saptadı.

11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de bulunduğu belirlendi.

Dün İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonda yaklaşık 70 bin parça tarihi eser ile 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Valisi Köşger: 'Tarihi eser kaçakçılığı konusunda Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük...

Kaynak: AA

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