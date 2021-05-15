İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı
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İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı

İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi stadyum çevresinde önlem alınmadığı şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır" dedi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi stadyum çevresinde önlem alınmadığı şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır" dedi.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasına kısa süre kalırken, sosyal medyada Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Köşger paylaşımında, "İzmir'de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla!.." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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