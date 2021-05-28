İzmir Valisi Köşger, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
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İzmir Valisi Köşger, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

İzmir Valisi Köşger, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, yarışmada ilk 3 dereceye layık görülen öğrenciler ve ailelerini makamında kabul etti.

Yarışmanın birincisi Zeynep Semra Doğan, ikinci eserin sahibi Deniz Ilgın Koç ve üçüncülük elde eden Tuna Uysal ile bir süre sohbet eden Vali Köşger, "Ailelerin, eğitim faaliyetleri dışında çocuklarıyla ilgilenmesi, sanata, spora ve kültürel etkinliklere yönlendirmesi çok kıymetli. Bilimde ve sanatta kendilerini çok daha iyi yetiştiren nesiller sayesinde, geleceğimiz emin ellerde olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, Zeynep Semra Doğan'a dizüstü bilgisayar, Deniz Ilgın Koç'a tablet bilgisayar ve Tuna Uysal'a da bisiklet hediye etti.

Öte yandan yarışmaya katılanlar arasından çekilişle belirlenen 35 öğrenciye ise TÜBİTAK yayınlarından seçilen kitap setleri gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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