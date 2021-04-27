İzmir Valisi Köşger, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı
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İzmir Valisi Köşger, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı

İzmir Valisi Köşger, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için taziye mesajı yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için taziye mesajı yayımladı.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın kuzeyindeki operasyonda hain terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak şehit düşen İzmirli Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Aileye acı haber verildi

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşayan baba Kenan ve anne Ayşe Kıvık'a, Kaymakam Bahri Tiryaki ve askeri yetkililer tarafından şehadet haberi iletildi.

Haberin ardından mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kıvık'ın cenazesinin bugün yapılacak törenin ardından Menderes ilçesine bağlı Orta Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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