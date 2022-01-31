İzmir Valisi Köşger: Normal servis ve yoğun bakım yatak sayılarında bir olumsuzluk yok

İZMİR (DHA) - İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, hastanelerin yoğun bakımlarının tamamen dolduğu iddiaları üzerine "Hem normal servis hem yoğun bakım servislerinde yatak sayılarında bir olumsuzluk yok" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya hesabından, İzmir'de Sağlık Bakanlığı'na ve üniversitelere ait hastanelerin yoğun bakımlarının tamamen dolduğu paylaşımında bulundu. Milletvekili Sertel, paylaşımında ayrıca, "Başhekimler, doktorlar çaresiz. Yalnızca korona değil, yüksek tansiyondan, kalp rahatsızlığına kadar hastalara yer bulunamıyor. Şu anda 50 kadar yoğun bakım hastası acilde bekletiliyor" ifadelerine yer verdi.