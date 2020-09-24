İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde
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İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde

24.09.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:01
İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde hayırsever iş adamı Faruk Demir'in tarafından yaptırılan Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı ve yine hayırseverin yaptırdığı anasınıfını ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde hayırsever iş adamı Faruk Demir'in tarafından yaptırılan Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı ve yine hayırseverin yaptırdığı anasınıfını ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen'de Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Menemen'de hayırsever vatandaşın hem anasınıfı hem de Kur'an kuru ek hizmet binasına yaptığı yatırımlarından dolayı teşekkür eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hayırlı bir hizmetin temel atma töreni için buradayız. Faruk Bey'in eğitime desteği, katkısı var. İnşallah güzel hizmetleriyle Menemen'e katkıları devam eder, Allah razı olsun kendisinden. Devletimizin, diyanetimizin kontrolünde hafızlar yetişecek inşallah. O çocuklar da zülcenaheyn olacaklar. Hem hafızlık eğitimlerini tamamlayıp hem de lise eğitimlerini tamamlayıp devamında üniversite eğitimlerini tamamlayacaklar. Memleketimizin bu tür insanlarımıza çok ihtiyacı var. Memleketimizin kendi manevi değerlerinden, kendi köklerinden kopmadan çağı kuşatan çocuklarımıza ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun, Faruk Bey'den Allah razı olsun" dedi. Konuşmaların ardından Kur'an kursu hafızlarından Furkan Özgün, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın açılış duasını yaptırdığı törende kurban kesildi.

Vali Köşger, yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan minik öğrencileri, tamamlanan anasınıfında ziyaret etti. Köşger, öğrencilerin oyunlarına eşlik edip, coşkularına ortak oldu. Ardından Menemen Hükümet Konağını ziyaret ederek Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz tarafından verilen brifingle çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Menemen'de yapılan çalışmaları incelemek için Kaymakam Yılmaz ile birlikte Menemen Belediyesini ziyaret eden Köşger, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler aldı. - İZMİR

İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde
İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde
İzmir Valisi Köşger, Kur'an kursu temel atma töreninde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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