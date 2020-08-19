İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in, Kovid-19 vaka sayılarında Türkiye genelinde en kötü ve en iyi 10'un içinde olmadığını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in, Kovid-19 vaka sayılarında Türkiye genelinde en kötü ve en iyi 10'un içinde olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında İzmir'de kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimlere başlandı.

Vali Köşger de Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki Kızlarağası Hanı içinde ve çevresinde denetimlere katıldı. Çevredeki iş yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Köşger, vatandaşlar ve esnaftan sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının devam ettiğini ve vaka saysının artış sürecinde olduğunu kaydetti.

Yeni normale geçtikten sonra kurallara uyulmadığı için vaka sayısının artış trendine girdiğini aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Daha önce söylediğim gibi İzmir çok kötü değil. Türkiye ortalaması civarında ama biz daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü İzmir, Türkiye'nin ekonomik olarak da önemli vilayetlerinden birisi. Ekonominin durmaması, günlük hayatın devam etmesi lazım, yeni normale uyum sağlayarak bu aşı bulununcaya kadar kurallara riayet ederek hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Okulların açılması yaklaşıyor, hayatı tekrar durdurmak zorunda kalmak istemiyoruz."

"Yaşı yok bu işin"

Köşger, tüm vatandaşlara ve esnafa kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunarak, "Kendi ilçem, doğduğum, büyüdüğüm ilçenin belediye başkanı bu gece koronadan vefat etti. Konya Çumra Belediye Başkanı. Dolayısıyla olayın ciddiyeti artarak devam ediyor. Yaşı filan yok bu işin. 46 yaşında gencecik bir insan, Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar için bir takım kararlar aldıklarını hatırlatan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ihtiyaç olursa buna benzer kararlar alınabilir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sanki bu hastalığı bulaştırıyormuş gibi yanlış bir algı oluştu. Öyle bir şey yok, tam tersi bu vatandaşlarımız bu virüse karşı dayanıklılıkları daha düşük. İzmir'de ölenler arasında 65 yaş üstünün oranı yüzde 76. Onların kırılganlıkları daha yüksek. Onların hiçbir şekilde bu virüsü kapmamaları lazım. Kaptıkları zaman risk çok büyük. 65 yaş üstünde virüse bulaşanların yüzde 14'ü vefat ediyor."

Köşger, İzmir'deki vaka sayısına ilişkin bir soru üzerine, "Rakamsal bir şey söylemeyeyim ama Türkiye'de en kötü 10 içerisinde değiliz, en iyi 10'un içerisinde de değiliz." dedi.

Kaynak: AA