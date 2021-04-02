İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı
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İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde biraz daha sabırlı davranılmasını ve kurallara uyulmasını istedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde biraz daha sabırlı davranılmasını ve kurallara uyulmasını istedi.

Vali Köşger, Twitter hesabından, aşılamada saat 18.12 itibarıyla İzmir'de 1. doz uygulanan kişi sayısının 633 bin 862, ikinci doz uygulanan kişi sayısının 483 bin 615 olduğunu bildirdi.

Köşger, rakamları, "Aşılama yüzde 50'yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır." ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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