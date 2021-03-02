İzmir Valisi Köşger, kontrollü normalleşmede kent için alınan ilave tedbirleri açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de kontrollü normalleşme sürecindeki tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de kontrollü normalleşme sürecindeki tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İl Hıfzıssıhha Kurulunun ülke genelinde yapılan uygulamalara ilaveten kent için ek tedbirler aldığını kaydetti.

Köşger, açıklamasında, "Farklılaştırılmış mesai uygulamasının önceden olduğu gibi uygulanmasına, hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılmasına, cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin kaldırılmasına ve rehavete kapılmamayı teminen denetimlerin sıkılaştırılarak devamına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol