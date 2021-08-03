İzmir Valisi Köşger, Kiraz'da incelemelerde bulundu
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İzmir Valisi Köşger, Kiraz'da incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Köşger, Kiraz'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kiraz ilçesinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kiraz ilçesinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından muhtarlarla bir araya geldi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Vali Köşger, orman yangını hassasiyetleri için İzmir'deki tüm muhtarlara teşekkür etti.

Köşger, son bir haftadır gündemi orman yangınlarının meşgul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu ana kadar İzmir'de bir sıkıntı yaşanmadı. Bunda Orman teşkilatımızın duyarlılığı, dikkatli çalışmaları ve gayretleri kadar tüm kademelerdeki arkadaşlarımızın, özellikle muhtarlarımızın dikkatinin de önemi var. Ondan dolayı da muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ağaç, orman, yeşil konusunda duyarlılar. Şüphelendikleri en ufak durumda hemen ilgili birimleri haberdar ediyorlar ve kısa sürede gerekli müdahalede bulunuluyor. Bu süreçte İzmir'de yangın çıkmadı değil, çıkan yangınlar da muhtarlarımızın erken bilgilendirmeleri sayesinde kısa sürede söndürülüyor. Aynı duyarlılığın devam ettirilmesini istiyor, buradan Kiraz muhtarlarımıza hitap ederken, İzmir'deki tüm muhtarlara da aynı mesajı iletiyorum."

Salgının son durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, İzmir'in aşılama oranında yüzde 75'i geçtiğini burada sağlık çalışanlarının gayreti olduğu kadar muhtarların da gayreti olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Küçük Menderes Nehri yatağında hayata geçirilen "Kanal Kiraz" projesinin bulunduğu alanı inceleyen Vali Köşger, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'dan iproje hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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