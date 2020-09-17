İzmir Valisi Köşger kentteki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi
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İzmir Valisi Köşger kentteki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bunlarla temaslı olan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini bildirdi.

İzmir Valisi Köşger kentteki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi
17.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:16

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bunlarla temaslı olan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Köşger, şunları kaydetti:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde 182 araçla 1321 kişiden oluşan 422 ekiple, ayrıca güvenlik güçlerimizden oluşan ekiplerce 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişi evde ziyaret/takip edilmiştir. 39 telefonla arama ekibi, 52 bin 932 arama ve kontrol yapmıştır. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kurul kararı gereği karantinaya uymayan (temaslı ve pozitif olanlar) hazırladığımız iki yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecektir. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım."

Kaynak: AA

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