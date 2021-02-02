İzmir Valisi Köşger, kentte sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
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İzmir Valisi Köşger, kentte sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

02.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:43
İzmir Valisi Köşger, kentte sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Menderes ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Menderes ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 1995'ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

"Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar." dedi.

Selden etkilenen vatandaşların sorunlarının en kısa sürede giderileceğini kaydeden Köşger, "Devletimiz ne gerekiyorsa gerekli tedbirleri alacak. Gerekli yardımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Köşger, 775 su baskını ve 20 araçta da mahsur kalanların olduğuna yönelik ihbar aldıklarını ve hepsine ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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