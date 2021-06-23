İzmir Valisi Köşger, İzmir Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezini ziyaret etti
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İzmir Valisi Köşger, İzmir Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezini ziyaret etti

İzmir Valisi Köşger, İzmir Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, merkezde Türk vatandaşlarının yanı sıra Suriyeli kursiyerlerle görüştü.

Vali Köşger, Türkiye'ye gelen herkesin bu toprakların zenginliği olduğunu belirterek, "Ülkemize her gelen güzel bir renk oluşturmuştur ve bu tablonun güzelleşmesine katkı sağlamıştır. Bizim bugün çok güzel bir kültürümüz varsa, dünyaya önereceğimiz medeniyet teklifimiz varsa, gastronomisinden turizmine kadar dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz varsa, işte bu sözleri söylemede her bileşenin, her gelenin katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Proje ortaklarına çalışmaları için teşekkür eden Vali Köşger, şöyle konuştu:

"İzmir tarihin çok eski dönemlerinden beri multikültürel yaşamaya alışkın bir şehir. Bu şehir bir liman şehri. Bir liman şehrinin bütün karakteristik özelliklerini taşıyor. Liman şehirleri ufku açık şehirlerdir, vizyon sahibi şehirlerdir, dünyadan haberdar olan şehirlerdir ve dünyadaki bütün milletler ile birlikte yaşamayı becerebilen şehirlerdir. Dolayısıyla İzmirliler, bugün sayıları 148 bini bulan sığınmacı Suriyeliler ve diğer uyruklardan kişilerle birlikte 172 bin civarındaki yabancıyla yani İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 4'üne tekabül eden diğer milletlerden kişilerle birlikte uyum içinde yaşamaya devam etmektedir."

İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Zerrin Şimşek ise İzmir İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin özenli çalışmalarıyla salgın sürecinde kurs faaliyetlerinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

İzmir Valiliği koordinasyonunda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin finansal desteği, İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ege Deniz Tekstil A.Ş'nin iş birliği ile yürütülen projede kursiyerler, erkek üst giysileri dikimi ve bilgisayarlı giysi kalıp hazırlama eğitimi alıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ekipman desteği sağladığı proje ile sosyal uyumun güçlendirilmesi için Suriyeli kursiyerlere A1 seviyesinde Türkçe eğitimi de veriliyor. 2017 yılı sonundan beri yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 153 kişi mesleki eğitim kurslarını başarı ile tamamlarken, 30 kursiyer için de istihdam olanağı sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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