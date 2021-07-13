İzmir Valisi Köşger, İzmir'de aşı olanların sayısının 4 milyonu geçtiğini bildirdi
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İzmir Valisi Köşger, İzmir'de aşı olanların sayısının 4 milyonu geçtiğini bildirdi

İzmir Valisi Köşger, İzmir'de aşı olanların sayısının 4 milyonu geçtiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki aşılama rakamlarına değindi.

İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini belirten Köşger, "İnanıyorum ki yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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