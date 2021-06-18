İzmir Valisi Köşger'in kızı TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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İzmir Valisi Köşger'in kızı TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu

İzmir Valisi Köşger'in kızı TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in kızı Ayşe Serra Köşger'in, TÜBİTAK 2021 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in kızı Ayşe Serra Köşger'in, TÜBİTAK 2021 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşe Serra Köşger, "Akut Lenfoblastik Lösemide Bitkisel Kökenli Kimyasalların Antikanser Etkilerinin Gözlenmesi" başlıklı projesiyle biyoloji alanında TÜBİTAK Türkiye birinciliğini elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ayşe Serra Köşger'e ödülünü takdim ederken, "Babalar Günü'nde bir babaya verilebilecek en gurur verici, en anlamlı hediye evladının başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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