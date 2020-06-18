İzmir Valisi Köşger göreve başladı İZMİR Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, yeni görevine resmen başladı.

İZMİR Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, yeni görevine resmen başladı. Köşger, "Ege'nin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz" dedi.

Geçen günlerde açıklanan kararnameyle, Eskişehir'e tayin olan Erol Ayyıldız'ın ardından İzmir Valiliği'ne atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni görevine başladı. Köşger, Valilik önünde kendisi için düzenlenen törende polis mangasını selamladı. Ardından yeni makamına geçen Köşger, kendisinden önce görev yapan Valilere teşekkür etti. Köşger, "Ege'nin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz. İzmir'i bulduğumuz noktadan daha güzel noktalara taşımak niyetiyle görevimize başladık" dedi.

Kaynak: DHA