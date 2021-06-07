İzmir Valisi Köşger, gençlerle bürokrasi tecrübelerini paylaştı
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İzmir Valisi Köşger, gençlerle bürokrasi tecrübelerini paylaştı

İzmir Valisi Köşger, gençlerle bürokrasi tecrübelerini paylaştı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "Karar Alma Mekanizmalarına E-Katılım ve Gençlik Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "Karar Alma Mekanizmalarına E-Katılım ve Gençlik Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çeşme'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Köşger, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılarla kamu diplomasisi ve bürokrasi tecrübelerini paylaştı.

Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, gençliğe yönelik projeleri her zaman anlamlı bulduğunu belirterek, projede emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Batı medeniyetindeki aile yapısına dikkat çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Batı'da Müslüman kökenli toplumlar, bozulmayan aile yapıları dolayısıyla çocuk sahibi olmaya devam ediyor. '50 yıl sonra Fransa nüfusunun şu kadarı Müslüman olacak, Almanya nüfusunun şu kadarı Müslüman olacak' şeklindeki, kendince perspektifleri ve ülkelerinde Müslüman nüfusun çoğalıyor olmasından dolayı endişeye kapılmaları İslamofobiyi doğurdu. Doğu ülkelerinde ise çocuklara yeterli eğitimi veremiyorlar. Türkiye'nin birçok jeostratejik avantajının yanında gelecekle ilgili bir zenginliği var. Stratejik üstünlüklerimizden birisi gençlerimiz. Eğitilmiş, geleceğe hazırlanmış, kendi değerleri ve kökleri üzerinde, tüm dünyayı dolaşıp faydalı bilgileri ülkesine getirip, sentezleyip, ülkesi ve dünya için yeni bir anlayışa dönüştüren gençler bizim istikbalimiz. Bu anlamda sizlerin buradaki çalışmalarını da üniversitelerimizin yaptıkları çalışmaları da önemsiyoruz."

İzmir Valisi Köşger, gençlerle bürokrasi tecrübelerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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