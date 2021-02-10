İzmir Valisi Köşger, depremzedelerle buluştu
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İzmir Valisi Köşger, depremzedelerle buluştu

10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:43
İzmir Valisi Köşger, depremzedelerle buluştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedelerde bir araya geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedelerde bir araya geldi.

Yavuz Selim Köşger, Bornova Kültür Merkezinde, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Köşger, yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren, mağdur olanların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü tedbirin alındığını, devletin İzmir'e 83 milyon 924 bin 176 liralık kaynak aktardığını bildirdi.

Devletin bütün birimlerinin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını aktaran Köşger, "Depremde yıkılan 4 bina var. Acil yıkılması gereken 71 bina yıkıldı. 600 bina ağır hasarlı ve yıkılması gerektiği raporlanmış durumda. Onunla ilgili süreç devam ediyor. İtirazlar ve kesinleşme süreci devam ediyor." diye konuştu.

Devletiyle ve milletiyle gurur duyduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Devletim, olması gereken yerde oldu, yapması gereken yardımları ulaştırmaya çalıştı. İzmir için tüm milletimiz tek yürek oldu, yardımları İzmir'e akıttı. İzmirli, depremin ilk anından itibaren metanetle, sabırla ve sükunetle durdu. Hiçbir taşkınlık yapmadılar, hiçbir açgözlülük yapmadılar, başka yerlerde yaşanıldığı gibi gelen yardımları yağmalama gibi bir şeye teşebbüs etmediler. 'Şu çadıra gidin oturun' dedik, orada oturdular, 'Şu yurda gidin' dedik, orada durdular ve sükunetle beklediler. Bu yüzden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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