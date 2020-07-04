İzmir Valisi Köşger'den Zeus Sunağı açıklaması İzmir Bergama'yı ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya gerekli duyuruları yapıp Bergama'dan Berlin'e kaçırılan Zeus Sunağı'nı geri istemelerini söyledi.

İzmir Bergama'yı ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya gerekli duyuruları yapıp Bergama'dan Berlin'e kaçırılan Zeus Sunağı'nı geri istemelerini söyledi.

İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, ilk ziyaretlerinden birini Bergama'ya yaptı. Vali Köşger, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile birlikte önce Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal'ı makamında ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger, çarşı merkezinde restorasyonu yapılan Hacı Hekim Camii restore çalışmalarını inceleyerek bir sürede çınarlı kahvede çay içerek halkla sohbet etti. Vali Köşger, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya gerekli duyuruları yapıp Bergama'dan Berlin'e kaçırılan Zeus Sunağı'nı geri istemelerini söyledi. Vali Köşger, "Valilik olarak biz de size gereken desteği verelim" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Hakan Koştu'dan Bergama'nın tarihi yapıları hakkında bilgi aldıktan sonra kapalı çarşıya girerek esnaf ziyaretleri yaptı. Bergama Terziler Odası Başkanı Yusuf Kurtuldu'ya takım elbise fiyatlarını soran Vali Köşger, tarihi Ulu Cami ve ıslahı yapılacak olan Selinos Deresi'nde incelemelerde bulundu. Vali Köşger, bu ziyaretlerinin ardından Dikili Kaynarcada'ki Agrobay'a gitti. - İZMİR

Kaynak: İHA