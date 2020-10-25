İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grup gencin tepki gösterisiyle ilgili açıklama
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İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grup gencin tepki gösterisiyle ilgili açıklama

25.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:02
İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grup gencin tepki gösterisiyle ilgili açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli bir grubun İzmir'de protesto yürüyüşü yaptığı paylaşımı üzerine açıklama yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli bir grubun İzmir'de protesto yürüyüşü yaptığı paylaşımı üzerine açıklama yaptı.

Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanlar'ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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