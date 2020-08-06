İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 denetimi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yerlerini denetledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yerlerini denetledi.

Köşger, Konak Pier bölgesindeki işletmelerde, işletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet edip, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

İşletmecilerden özellikle duyarlı olmalarını isteyen Vali Köşger, vaka sayılarında artış söz konusu olduğunu belirterek, "Kurallara riayet etmezseniz bu süreç devam edecek. Farkındalığı arttırmak için bu denetimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Köşger, daha sonra gazetecilere, gözlemledikleri kadarıyla vatandaşların kurallara riayet ettiğini dile getirerek, çalışmaların süreceğini aktardı.

Vali Yavuz Selim Köşger'e, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA