İzmir Valisi Köşger'den iş dünyasına eğitime destek olma çağrısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir iş dünyasına ve hayırseverlere eğitime destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir iş dünyasına ve hayırseverlere eğitime destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON AŞ tarafından, Karabağlar'a yaptırılacak 32 derslikli ilkokula ilişkin protokol için imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, 30 Ekim'de meydana gelen deprem ve sonrasında yıkılan okulların yeniden inşası için yerel dinamiklerle daha önce bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Söz konusu toplantıda görev paylaşımı yapıldığını ve derslik açığının giderilmesi noktasında çeşitli taahhütlerde bulunulduğunu aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"İlimiz eğitimde ileri aşamada olmasına karşın yapı stoku itibarıyla sorunlu iller arasında yer alıyor. Depremden önce 50 okulumuz, depreme dayanıksız olmaları nedeniyle yıkılmıştı. Ardından depremi yaşadık. Depremde de hasar gören 33 okulumuz yıkıldı. İlimizdeki yerel dinamikler ve iş dünyasını seferber ederek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda görev paylaşımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığımız da bir okul yapma taahhüdünde bulunmuştu. Şimdi onun protokolünü yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Bu protokol, o dönemki toplantımızın ilk somut örneği oldu. Devamının gelmesini diliyor ve taahhütte bulunanların en kısa sürede taahhütlerine uymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için fiziki alt yapının daha da iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Köşger, depreme dayanıksız binaların da daha iyi hale getirilmesi gerektiğine değindi.

İzmir'in de bu anlamda Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade eden Köşger, "Bu anlamda, kentimiz iş dünyasını kampanyamıza katkı vermeye çağırıyorum." dedi.

"Sayın Valimiz yolu açtı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Köşger öncülüğünde, İzmir'de çok önemli bir adım atıldığını belirterek, "İzmir'de 32 derslikli bir ilköğretim okulu yapmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İİZBETON AŞ ile birlikte bir adım atıyor. Ben de Sayın Valimizin temennisine katılıyorum. İzmir'de iş dünyasının, sanayicilerimizin, ticaret adamlarımızın her birinin bu sorumluluğu ve vicdani görevi idrak edip kampanyaya katkı vermesini bekliyoruz. Sayın Valimiz yolu açtı. Biz de izinden takip ederek İzmir'de eğitimle ilgili eksikliği giderecek ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende Köşger, Soyer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul yapımına ilişkin protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tip projeleri kullanılarak, İZBETON AŞ tarafından Karabağlar'da yapılacak okulun, 14 bin 500 metrekare alan üzerine ve 32 derslikli olacağı bildirildi. Okulun isminin ise "Orhan Kemal İlkokulu" olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz