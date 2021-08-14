İzmir Valisi Köşger'den "Herkes için eğitim" açıklaması Açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Avrupa Birliği (AB) kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kentte 20 devlet okulu inşa edildiğini ve okulların bölgede yaşayan tüm öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Avrupa Birliği (AB) kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kentte 20 devlet okulu inşa edildiğini ve okulların bölgede yaşayan tüm öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Vali Köşger, İzmir'de "AB fonuyla mültecilere okul yapıldığına" yönelik iddiaları Twitter hesabından yanıtladı. Kriz zamanlarında "herkes için eğitim kapsamında" eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesiyle AB finansal desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 ilde toplam 410 okul inşa edildiği bilgisini veren Köşger, şunları kaydetti:

"Okulların tamamı devlet okuludur. İzmir ilimizde toplam 500 milyon lira yatırım ile 20 okul inşa edilmekte olup 4 okul tamamlanmış ve İzmirli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. İnşaatı devam eden okullarımız İzmir'imizin çocukları için bölgenin ihtiyacına göre belirlenmiş ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi olarak yapılmaktadır. Okulların inşası tamamlandığında bölgede yaşayan tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

Vali Köşger, İzmir'deki tüm devlet okullarının deprem performans analizinin yapılarak betonarme yapıların durum raporunun oluşturulmasına ilişkin vatandaş talebini de "Bahsettiğiniz çalışma il genelinde yapılıp tamamlanmıştır. Depreme dayanıklılığı sorunlu olan 83 okulumuz yıkılmış yerine yeni ve yüksek standartlı okulların bazılarının yapım çalışmalarına kamu kaynakları veya hayırseverlerimizin iş birliği ile başlanmış durumdadır." ifadeleriyle yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz