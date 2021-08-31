İzmir Valisi Köşger'den Ege Üniversitesine teşekkür plaketi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personelinin çabaları ve Atatürk Kültür Merkezi'nin valiliğe tahsisi dolayısıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür plaketi takdim etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personelinin çabaları ve Atatürk Kültür Merkezi'nin valiliğe tahsisi dolayısıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür plaketi takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ege Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Köşger, göreve geldikten 3 ay sonra deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını, ayrıca salgın, sel, hortum ve yangınlarla da mücadele ettiklerini vurguladı.

Köşger başka felaket yaşamama temennisinde bulunarak, "Deprem zamanı, Ege Üniversitemiz hem hastanesi ile hem çadırkent kurulmasındaki katkıları hem de valiliğimize ev sahipliği yapmasıyla ciddi bir teşekkürü hak etti. Rektörümüzün şahsında Ege Üniversitesi ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesinin çalışmalarını takip ettiğini ve başarılarından memnuniyet duyduğunu aktaran Vali Köşger üniversitedeki akademik araştırma ortamının daha iyiye gitmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

İzmir'i teknoloji başkenti yapma vizyonlarından söz eden Vali Köşger, bununla ilgili birtakım çalışmalarının devam ettiğini, genç, dinamik, araştırmacı, yüzü dünyaya dönük ama kendi değerlerinden kopmayan bir insan profiline ülkelerine severek hizmet edebilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirtti.

Köşger son dönemde gençlerde ülkeyi beğenmeme ve bir an önce batı ülkesine yerleşme gibi bir beklenti olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gençlere nasıl yaşamak istiyorlarsa o imkanları sunmamız ve buradaki insanlara hizmet etmelerini sağlamamız gerekiyor. İzmir bu açıdan ciddi bir potansiyel barındırıyor. Burada gençlerimize bekledikleri fırsatları sunarsak dışarıda mutluluk aramayı bırakıp kendi ülkelerinde mutlu olurlar ve kendi ülkelerine katkı sağlarlar. Bunu İzmir'de gerçekleştirebiliriz. Bunda da Ege Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerimizin çok büyük rolü olacak."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversite tarafından yürütülen çalışmalar ve akademik başarılar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Köşger, Budak'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer