İzmir Valisi Köşger'den "Babalar Günü" mesajı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, Türk milletinin, kadim kültüründe babalığın önemine işaret etti. Babalar Günü'nü tebrik eden Köşger, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımızı, sadece yılın bir günü değil, hayatımızın her anında anmalı, onlara sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılması, onların yüzlerinin güldürülmesinin de bugüne daha bir anlam katacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA