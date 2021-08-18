İzmir Valisi Köşger, afetzedelere yardım konusunda birlik çağrısında bulundu
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İzmir Valisi Köşger, afetzedelere yardım konusunda birlik çağrısında bulundu

İzmir Valisi Köşger, afetzedelere yardım konusunda birlik çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Kararı ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili İzmir'deki iş dünyası meslek örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Kararı ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili İzmir'deki iş dünyası meslek örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Başkan Vekili Ercan Korkmaz, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, MÜSİAD İl Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda kampanya kapsamında İzmir'de yürütülecek faaliyetler istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, doğal afetlerin dünyanın her yerinde insanoğlunu sınadığını, alınacak tedbirler sayesinde afetleri az hasarla atlatmanın mümkün olabileceğini belirtti.

İzmir'de şiddetli ve yıkıcı bir deprem yaşadıklarını, devletin kısa sürede elini kente uzattığını, yurdun dört bir yanından uzanan yardım ellerini de unutmadıklarını aktaran Köşger, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere farklı bölgelerde eş zamanlı çıkan orman yangınları ile Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin de herkesi derinden etkilediğini ifade etti.

Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs salgını bir yandan ciğerlerimizi de yakan yangınlar bir yandan sel felaketleri diğer yandan... Son dönemde çok üzücü hadiseler yaşadık, yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu vesileyle hepsini bir kez daha rahmetle anıyorum. Yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Selde kaybolan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onlar da salimen kısa sürede sevdiklerine kavuşur. Öte yandan gerek yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın zararlarının tazmini gerekse sele maruz kalan bölgelerde alt ve üst yapı çalışmaları ile yine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında devletimizin gayretli çalışmaları sürüyor. Sürecin hızlanması, kadirşinas vatandaşlarımızın ayni ve nakdi yardımlarının koordineli şekilde yerlerine ulaştırılması için AFAD koordinesinde bir insani yardım kampanyası da başlatıldı. Bugün burada bizler de valiliğimiz öncülüğünde, kentimizin ekonomisine yön veren STK temsilcileri ve sanayicilerimizle bir aradayız. Kendilerinin de İzmir'de yürüteceğimiz yardım faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini, elbette desteklerini alacağız. Gün birlik günüdür. Allah'ın izniyle, bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok. İnşallah bu felaketler son olur, yaraları el birliğiyle sarar ve artık güneşli güzel günlere uyanırız."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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