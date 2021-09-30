İzmir Valisi Köşger, 1520 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Valisi Köşger, 1520 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir Valisi Köşger, 1520 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700 erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

 Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor

Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sezai Temelli
Magazin Bülent Ersoy Şevval Şahin Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Cüneyt Çakır Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir Valisi Köşger, 1520 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:14:05. #1.17#