İzmir Valisi Köşger, 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam 1084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir."

Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına ilişkin şu tabloya yer verdi: