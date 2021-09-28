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İzmir Valisi Köşger, 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir Valisi Köşger, 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam 1084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir."

Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına ilişkin şu tabloya yer verdi:

ÜNİVERSİTEYERLEŞEN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISIYERLEŞEN KIZ ÖĞRENCİ SAYISITOPLAM
İzmir Bakırçay Üniversitesi322456
İzmir Demokrasi Üniversitesi4366109
Dokuz Eylül Üniversitesi149139288
Ege Üniversitesi87158245
İzmir Ekonomi Üniversitesi314
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü7959138
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi16178239
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu1

1
İzmir Tınaztepe Üniversitesi123
Yaşar Üniversitesi1

1
GENEL TOPLAM5575271084

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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