İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe Stadyumu'nu gezdi

16.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:59

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yapımı tamamlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezerek, tesisin İzmir sporu ve futbolu için örnek bir spor tesis olduğunu söyledi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yapımı tamamlanan ve 10 gün sonra Beşiktaş maçıyla açılacak olan Gürsel Aksel Stadyumu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni yerinde inceledi. Vali Ayyıldız'a, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de eşlik etti.



Stadyumla ilgili Vali Ayyıldız'a bilgiler aktaran Başkan Mehmet Sepil, stadın 34 dönüm alan üzerinde kurulu olduğunu, 100 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu belirtti. Stadın zeminde hibrit çimin bulunduğu, led stadyum aydınlatmasının yapıldığı, 39 locası, kale arkası yeni sistem ile 25 bin seyirci kapasitenin yer aldığını aktaran Sepil, Ayyıldız'a müsabaka sahasının altında 400 araçlık kapalı otoparkının bulunduğunun da bilgisini verdi. Statta ayrıca; 25 bin metrekarelik sağlıklı yaşam merkezi, sosyal tesisleri, kulüp tarihi müzesi, çocuk oyuncak müzesi, amatör branşlara ait iletişim ofisleri ve çalışma alanları ve kamuya açık 600 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru bulunduğunu kaydeden Mehmet Sepil, stadın İzmir'in önemli spor merkezlerinden olduğunu söyledi.



Başkan Sepil, inceleme sırasında Vali Ayyıldız'a açılışı gerçekleştirilecek olan stadın 2. devrede oynanacak olan futbol maçlarına hazır olduğu bilgisini de verdi. Stadın çatısında yer alan kamuya açık yürüyüş parkurunda da incelemede bulunan Vali Ayyıldız, tesisin İzmirlilerin spor yapabilecekleri en güzel mekan olduğunu kaydetti.



Vali Ayyıldız, stadın yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a, milletvekillerine, emeği geçen ve katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İHA