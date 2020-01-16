İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

16.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:52

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı 19. hafta maçıyla kapılarını açması planlanan Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erol Ayyıldız'ın, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den tesis hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, stadın ikinci devredeki futbol maçlarına hazır olduğunu belirtti.

Stadın çatısında yer alacak kamuya açık yürüyüş parkurunun, İzmirlilerin spor yapabileceği en güzel mekan olduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA