İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
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İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı

İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ - Haberler | Güncel

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek 30 Ekim depreminin ardından konteyner kentte kalan vatandaşların bayramını kutladı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek 30 Ekim depreminin ardından konteyner kentte kalan vatandaşların bayramını kutladı. Vali Köşger'in özel olarak ilgilendiği çocuklardan biri, bayram hediyesi olarak validen elektrikli scooter istedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gördüğü için AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentte yeni yaşamlarına başlayan aileleri ziyaret etti. Depremzedelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ve taleplerini dinleyen Vali Köşger, çocuklarla tek tek ilgilenerek onlara sevgi gösterdi. Çocukların bir isteklerinin olup olmadığını soran Köşger, bir çocuğun elektrikli scooter istemesi üzerine yardımcılarına not alınması talimatını verdi.

Köşger daha sonra konteyner kentte kalan tüm çocuklara bayram harçlığı dağıttı.  Ailelerle görüşmesinin ardından açıklama yapan Vali Köşger, "Burada konteyner kentte 298 ailemiz var. Bunların bir kısmının evleri ağır, bir kısmının orta hasarlı. Onların hayat standartlarını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Yurtlarından, yuvalarından, komşularından oldular ama burada yeni hayat kuruldu. Biz de onların yalnız olmadığını, devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için bayramlaştık. Ufak tefek istekler var. Çocuklarımız bisiklet istiyor. Bütün taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Elden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda başlatılan konutlarla ilgili çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kaydeden Köşger, "Rezerv alanında hafriyat çalışmaları devam ediyor. Öncelikle ağustos ayına yetiştirilmeye çalışılıyor proje alanındaki bazı binalar. Sayın cumhurbaşkanımız da gelip ilgileniyor. İnşallah ağustos ayına proje alanındaki daha sonra yıl sonuna kadar rezerv alanındaki binalar hak sahibi olan vatandaşlarımıza yetiştirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.  


İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı
İzmir Valisi, depremzedelerle bayramlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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