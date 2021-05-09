İzmir Valiliğinden tam kapanma sürecindeki denetimlere ilişkin açıklama
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İzmir Valiliğinden tam kapanma sürecindeki denetimlere ilişkin açıklama

İzmir Valiliğinden tam kapanma sürecindeki denetimlere ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında 4 kişiye adli, 13 bin 93 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.

İzmir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında 4 kişiye adli, 13 bin 93 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polis ve jandarma personelinden oluşan ekiplerin 29 Nisan-9 Mayıs arasında uygulamalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirlediği 4 kişiye adli işlem yaptığı, 13 bin 93 kişiye de 34 milyon 171 bin 282 lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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