İzmir Valiliğinden scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak İzmir Valiliği, Cimer'e gelen bir başvuru ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında elektrikli scooter kullanan kişilere cezai işlem uygulama kararı aldı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve trafik derdini en aza indiren elektrikli scooter'larla ilgili İzmir'de yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Valiliği, kendilerine ulaşan Cimer başvurusunu inceleyip Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulayacağını bildirdi.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK MI?

Trafik Denetleme Şube Müdürü imzalı olarak yayımlanan kararda "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde elektrikli scooter olarak tabir edilen cihazları kullanan şahıslara kimlik bilgileri esas alınarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1d maddesi gereğince cezai işlem uygulanarak, tekrar kullanmaması adına şahıslara tebliğ ve tebellüğ belgesi düzenlenmektedir." denildi.

Alınan kararın ülke geneline yayılıp yayılmayacağı merak ediliyor.

İşte tartışma yaratacak o karar: