İzmir Valiliğinden Küner Mahallesi ile ilgili açıklama Açıklaması
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İzmir Valiliğinden Küner Mahallesi ile ilgili açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, Menderes'in Küner Mahallesi'nde 38 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğunu, mahalle için karantina uygulamasının ise söz konusu olmadığını bildirdi.

İzmir Valiliğinden Küner Mahallesi ile ilgili açıklama Açıklaması
24.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:09

İzmir Valiliği, Menderes'in Küner Mahallesi'nde 38 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğunu, mahalle için karantina uygulamasının ise söz konusu olmadığını bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Haziran'da Küner Mahallesi'nden 19 kişiye, Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, filyasyon ekibinin 22 Haziran'da mahallede bir çalışma başlattığı, olgu sayılarını artmaması için 23 Haziran'dan itibaren mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılmaya başlandığı ve mahalle için bazı sağlık tedbirleri alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24 Haziran'da 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek Bakanlığımız Kovid-19 Rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır. 24 Haziran'a kadar mahallede toplam 38 kişiye Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir. Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır."

Bazı basın kuruluşlarında mahallenin karantinaya alındığı yönünde iddiaların yer aldığı da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küner Mahallesi için karantina uygulaması söz konusu değildir. Sadece bulaş riskini azaltmak amacıyla, alınan kararlar çerçevesinde sıkı tedbir uygulamaları söz konusudur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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